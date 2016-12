POL-NMS: 161221-3-pdnms Betrüger gibt sich als Polizeibeamter aus

Eckernförde (ots) - 161221-3-pdnms Betrüger gibt sich als Polizeibeamter aus

Eckernförde Am Abend des 20.12.2016, um 20.00 Uhr herum versuchte ein bislang unbekannter Mann sich am Telefon Erkenntnisse über die Vermögenswerte von lebensälteren Menschen in Eckernförde zu verschaffen. In den bislang bei der Polizei 4 bekannt gewordenen Fällen rief er Rentner im Alter zwischen 65 und 85 Jahren an und gab sich als Polizist, in zwei Fällen als Kriminalinspektor aus. Als Legende gab er vor, dass man einen Dieb festgenommen habe, der auf einem Zettel die Personaldaten der Angerufenen notiert hatte. Es wurden Fragen zu Kontodaten, Kontostand und Wertpapierbesitz gestellt. Als eine Anruferin misstrauisch wurde, ob sie überhaupt mit einem Polizisten sprechen würde, bot der Anrufer einen zweiten Anruf an und dabei erschien die Telefonnummer der Polizei Eckernförde im Display der Angerufenen. Die Täter hatten also eine Manipulation vorgenommen um die entsprechende Telefonnummer erscheinen zulassen (Call ID Spoofing) - eine Begehungsweise, die im Zusammenhang mit derartigen Anrufen nicht unüblich ist. Zum Glück kam es in den vier bekannten Fällen nicht zur Vollendung, so dass letztendlich niemand finanziell geschädigt wurde. Die Kriminalpolizei Eckernförde geht davon aus das noch weitere Anrufe erfolgten und bittet mögliche weitere Betroffene/ Geschädigte sich zu melden. Die Polizei rät zur äußersten Vorsicht bei der Preisgabe von Personaldaten, Kontodaten und Angaben zu persönlichen Vermögensumständen gegenüber Fremden und vor allen Dingen am Telefon. Derartige Anrufe dienen dem einzigen Zweck die Angerufenen zu verunsichern und so an das Geld, den Schuck und andere Wertgegenstände der Angerufenen zu gelangen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Eckernförde unter der Tel.-Nr.: 04351 9080.

Rainer Wetzel

