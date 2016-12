POL-RTK: Unfallflucht mit Trunkenheit - Verursacherin festgestellt

Bad Schwalbach (ots) -

Ort: Gemarkung 65321 Heidenrod, Landesstraße 3033 zwischen den Abfahrten Kemel und Dickschied

Unfallzeit: bis 31.12.2016, ca. 01.30 Uhr

Unfallverursacherin: weiblich, 23 Jahre alt, wohnhaft Waldems, nicht verletzt Kraftfahrzeug: Pkw Opel Astra Kombi Beschädigungen: vorn links erheblich beschädigt, Schadenshöhe ca. 6000,00 Euro

weitere Beschädigungen: zwei Leitplankenfelder und 1 Pfosten, Schadenshöhe ca. 500,00 Euro

Aufmerksamen Beamten der Polizeistation Bad Schwalbach fiel am 31.12.2016 gegen 02.00 Uhr in der Aarstraße in Taunusstein-Bleidenstadt ein entgegenkommendes Auto auf, das vorn links stark unfallbeschädigt war. Die Autofahrerin wurde am Busbahnhof in Taunusstein-Hahn kontrolliert. Ein Alcotest ergab 0,86 Promille. Zum Unfall machte sie unklare Angaben. Deshalb wurden in Frage kommende Straßen von einer Streife abgesucht. Schließlich konnte an der Landesstraße 3033 eine frisch beschädigte Leitplanke gefunden werden. Dort wurden auch zum angehaltenen Pkw passende Fahrzeugteile gefunden. Aufgrund der Spurenlage war die Fahrerin dort von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Leitplanke gefahren. Danach entfernte sie sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei ihr wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

gefertigt: Schwenk, PHK und KvD

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell