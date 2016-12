POL-RTK: Diebstahl von zwei Kaninchen

Bad Schwalbach (ots) - Ort: 65232 Taunusstein-Neuhof, Zur Tongrube

Zeit: Freitag, der 23.12.2016, 21.00 Uhr, bis Samstag, 24.12.2016, 07.00 Uhr

Schadenshöhe: ca. 60,00 Euro

In der Nacht vom 23. zum 24.12.2016 wurden aus dem Garten einer Familie in der Straße "Zur Tongrube" zwei Kaninchen gestohlen. Sie befanden sich in einem unverschlossenen Käfig. Ein Kaninchen hatte ein vollständig weißes Fell. Das Zweite war braun/weiß. In der Nachbarschaft soll in der gleichen Nacht soll in der Straße "Müllerwies" ein weiteres Kaninchen gestohlen worden sein. Nähere Informationen sind der Polizei in Bad Schwalbach dazu allerdings noch nicht bekannt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Schwalbach, 06124-70780 oder E-Mail "pst.bad.schwalbach.ppwh@polizei.hessen.de" in Verbindung zu setzen.

gefertigt: Schwenk, PHK und KvD

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell