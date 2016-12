POL-RTK: Pressemitteilung Polizeidirektion Rheingau-Taunus

Bad Schwalbach (ots) - Am Mittwoch, 21.12.2016 gegen 11:30 Uhr wurde in Taunusstein-Bleidenstadt der Kleintransporter eines Paketzustellers entwendet. Nach Angaben des Fahrers parkte er im Bereich der Rudolf-Dietz-Straße/Ecke Konrad-Adenauer-Straße und lieferte ein Paket aus. Hierbei ließ er den Zündschlüssel stecken und den Motor weiter laufen. Als er nach wenigen Minuten das Haus verließ, war der Kleintransporter verschwunden. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb erfolglos. Im Fahrzeug befanden sich zum Tatzeitpunkt nach Angaben des Fahrers 144 Pakete und Päckchen. Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Kastenwagen der Marke Peugeot, Typ Expert. An der Hecktür befindet sich ein auffallender roter Aufkleber mit weißer Schrift: "HERMES sucht Paketzusteller". Zudem hat das Fahrzeug auf der rechten Seite im Bereich der Schweller eine auffallenden Unfallschaden. Zeugen, die Angaben zum Tathergang oder dem Verbleib des weißen Kastenwagens Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Bad Schwalbach, 06124-70780 oder jeden anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

