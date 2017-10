POL-ESW: Warnung vor Betrugsvariante "Falscher Polizeibeamter"

Eschwege (ots) - Erneut ist es im Kreis zu zwei versuchten Betrugsfällen gekommen, in denen eine männliche Person behauptete, Polizeibeamter zu sein. Gegen 13.50h erhielt ein 67-jähriger Mann aus Eschwege einen Anruf, wo sich eine männliche Person als Polizeibeamter ausgab und dem Mann mitteilte, dass in der Nachbarschaft jemand festgenommen worden sei. Bevor der vermeintliche Polizeibeamte jedoch weiterreden oder Fragen stellen konnte, hat der 67-jährige das Gespräch sofort durch Auflegen des Hörers beendet. Der 67-jährige gab gegenüber der Polizei an, der Anrufer hätte seiner Meinung nach einen ausländischen Akzent gehabt.

Der zweite Fall ereignete sich etwa 15 Minuten später. Hier gab sich der Anrufer gegenüber einer 74-jährigen Frau aus Eschwege als Kommissar Jürgen Schmidt aus. Er befragte die Frau nach ihrem Vermögen und teilte ihr mit, dass angeblich Einbrecher unterwegs seien. Sie solle alle Fenster und Türen gut verschließen. Die 74 Jahre alte Frau teilte dem Anrufer dann mit, dass sie sich nicht reinlegen lässt und legte auf.

Es kam in keinem der beiden Fälle zu einer Vermögensschädigung, weil beide Personen sich richtig verhalten haben und keinerlei persönlichen oder finanziellen Auskünfte gegeben haben und das Gespräch sofort beendeten.

Pressestelle PD Werra-Meißner, PHK Lingner

