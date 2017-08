POL-ESW: Pressebericht vom 09.08.17

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege

Verkehrsunfälle

Um 07:50 Uhr befuhr heute Morgen ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Marburg die Leuchtbergstraße in Eschwege. Beim Einbiegen in die "Zweite Wiesengasse" übersah er den entgegenkommenden Pkw, der von einem 58-jährigen Eschweger gefahren wurde. Sachschaden: 1500 EUR.

In Waldkappel-Harmuthsachsen beabsichtigte heute Morgen, um 06:38 Uhr, ein 58-jähriger aus Mühlhausen mit einem Linienbus von der Kasseler Straße in die Bilsteinstraße abzubiegen. Während des Abbiegens touchierte der Bus den Anhänger eines Pkws, der von einem 56-jährigen aus Waldkappel gefahren wurde. Beide Unfallbeteiligten waren jedoch uneins über den Unfallhergang. Schaden: 50 EUR.

Mit einem Reh kollidierte vergangene Nacht ein 28-jähriger aus Rumänien, der gegen 04:00 Uhr auf der B 249 in der Gemarkung von Wanfried unterwegs war. Das Reh lief nach dem Aufprall davon; am Ford Transit entstand ein Schaden von ca. 1500 EUR.

Um 02:05 Uhr kam es vergangene Nacht zu einem Unfall kurz hinter der Ortschaft Schwebda, nachdem eine 50-jährige Pkw-Fahrerin aus Wanfried ihren Sohn vom Open Flair abgeholt hatte. Das Auto prallte zunächst gegen die dortige Schutzplanke, kam dann nach links von der Fahrbahn ab und im Straßengraben zum Stehen. Das Auto musste abgeschleppt werden; verletzt wurde niemand.

Um 19:42 Uhr befuhr gestern Abend ein 58-jähriger aus der Gemeinde Wehretal mit einem Fahrrad die Straße "Fuhrgraben" in Hoheneiche. Beim Einfahren in eine Hofeinfahrt stürzte der Radfahrer und zog sich - ohne Helm fahrend -Kopfverletzungen zu, so dass er in das Krankenhaus nach Eschwege gebracht werden musste.

Diebstahl

Nachträglich angezeigt wurde noch der Diebstahl eines IPhone 6s Plus im Wert von 1000 EUR, das einem Besucher der "Torwiese" in Eschwege aus einem Rucksack entwendet wurde. Diesen hatte der Geschädigte am Rand des Fußballfeldes abgestellt. Die Tat ereignete sich am 06.08.17 zwischen 19:00 Und 21:00 Uhr. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Verkehrsunfall

Um 16:55 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 48-jährige Pkw-Fahrerin aus Schackstedt die B 400 von Krauthausen in Richtung Eschwege. An der Einmündung zur B 27 bemerkte sie zu spät den Pkw eines 54-jährigen aus Lüdenscheid, der verkehrsbedingt anhalten musste. Durch den Auffahrunfall entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfälle

Um 00:35 Uhr befuhr letzte Nacht ein 39-jähriger Pkw-Fahrer aus Kassel die B 451 von Großalmerode in Richtung Wickenrode. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Wildschwein, das dadurch am Unfallort verendete. Am Pkw entstand ein Sachaschaden von ca. 5000 EUR.

Bei Rückwärtsfahren in der Straße "Im Rasen" in Küchen kollidierte gestern Nachmittag, um 14:25 Uhr, ein 50-jähriger aus Helsa mit einem Mercedes-Sprinter gegen eine Straßenlaterne. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Polizei Witzenhausen

Diebstahl

Zwischen dem 07.08.17, 21:30 Uhr und dem 08.08.17, 09:00 Uhr wurde in der Straße "Unter den Weinbergen" in Witzenhausen ein schwarz-silbernes Mountainbike entwendet. Das Rad war unverschlossen unter einem Carport abgestellt worden. Schaden: 50 EUR. Hinweise: 05542/93040.

