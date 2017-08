POL-ESW: illegale Entsorgung von Bauschutt

Eschwege (ots) - Auf dem Verbindungsweg zwischen dem Langenhainer Weg und dem Höhenweg in Eschwege haben unbekannte Umweltsünder mehrere blaue Müllsäcke illegal entsorgt. Die entsandte Polizeistreife konnte 27 Müllsäcke auffinden in denen sich Bauschutt befand. Dabei handelte es sich um Dämmmaterial (sogenannte "Sauerkrautplatten"). Weiterhin waren zwei weitere Plastiktüten mit Bauschutt und einer Fritteuse dort entsorgt worden. Der städtische Bauhof wurde mit der Abholung beauftragt. Als "Entsorgungszeit" konnte mittlerweile der Zeitraum vom 27.07.17, 17:00 Uhr und dem 28.07.17, 13:30 Uhr ermittelt werden. Um Hinweise auf den/ die Verursacher bittet die Polizei in Eschwege unter 05651/9250.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

