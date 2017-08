POL-ESW: Pressebericht vom 08.08.17

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege

Verkehrsunfälle

Verletzt wurde gestern Nachmittag, um 17:15 Uhr, ein 17-jähriger aus Bad Sooden-Allendorf, der mit seinem Leichtkraftrad die Werrabrücke in Richtung Allendorf befuhr. Ein 18-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Sooden-Allendorf - von der B 27 kommend - bog an der Einmündung zur Werrabrücke nach rechts in Richtung Allendorf ab. Der 17-jährige bemerkte das Auto zu spät, bremste stark ab, wodurch er zu Fall kam und ca. 20 Meter weit rutschte. Anschließend prallte er leicht gegen das Heck des Autos. Der 17-jährige wurde in das Krankenhaus gebracht; der Sachschaden wird mit ca. 3000 EUR angegeben. Die Straße musste für eine halbe Stunde gesperrt werden.

Um 14:35 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 75-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Sooden-Allendorf die Waldisstraße in Bad Sooden-Allendorf. Als der Fahrer an einem geparkten Pkw vorbeifahren wollte kam es zum Zusammenstoß der Außenspiegel mit einem entgegenkommenden Auto, das von einem 52-jährigen aus Grünwald gefahren wurde. Sachschaden: 700 EUR.

Polizei Sontra

Brände

Um 18:30 Uhr wurde gestern Abend ein Feuer aus der Gemarkung Ringgau-Renda "Hirschenbreitgraben" gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass die Lichtmaschine eines im Einsatz befindlichen Mähdreschers in Brand geraten war. Die Feuerwehren löschten das Feuer, so dass ein Übergreifen auf den Mähdrescher verhindert werden konnte. Sachschaden: ca. 5000 EUR.

Der Brand einer kleinen Feldscheune wurde, um 17:48 Uhr, durch mehrere Bürger in der Gemarkung von Sontra-Brodberg, am Verbindungsweg zur Dresdener Straße, gemeldet. Bei Eintreffen der Polizei stand die Holzscheune bereits voll im Brand, wodurch auch das angrenzende Weizenfeld Feuer fing. Während die Scheune völlig ausbrannte, konnten die Feuerwehren aus Sontra, Wichmannshausen und Ulfen den Brand des Feldes schnell löschen. In der Scheune war nur ein Baugerüst untergestellt. Der Sachschaden wird mit ca. 5000 EUR angegeben. Hinweise zur Brandursache liegen noch nicht vor.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfall

Um 08:50 Uhr befuhr gestern Morgen eine 79-jährige Pkw-Fahrerin aus Helsa die Auffahrt (Hessisch Lichtenau-Mitte) zur Leipziger Straße und beabsichtigte nach links in Richtung Kassel abzubiegen. Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigten PKW einer 57-jährigen aus Hessisch Lichtenau, die die Leipziger Straße befuhr. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich beide Fahrerinnen leicht; der Sachschaden wird mit ca. 6000 EUR angegeben. Die 79-jährige gab an, von der Sonne geblendet worden zu sein.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfall

Um 18:25 Uhr befuhr gestern Abend ein 61-jähriger Pkw-Fahrer aus Witzenhausen die Südbahnhofstraße in Witzenhausen. Beim Abbiegen in die Wickfeldstraße streifte der Pkw das Verkehrsschild auf der dortigen Verkehrsinsel, wodurch ein Sachschaden von 700 EUR entstand.

