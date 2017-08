POL-ESW: Pressebericht vom 07.08.17

Eschwege (ots) - Polizei Sontra

Wildunfälle

Um 05:30 Uhr kollidierte heute früh ein 56-jähriger Pkw-Fahrer aus Kaltennordheim, der auf der L 3250 in der Gemarkung von Nentershausen unterwegs war, mit einem Reh. Das Reh lief anschließend davon; am Pkw entstand ein Schaden von ca. 2000 EUR.

Mit einem Hasen kollidierte am Samstagabend, um 21:30 Uhr, eine 23-jährige aus der Gemeinde Ringgau, die auf der L 3247 von Frauenborn in Richtung Herleshausen unterwegs war. Der Hase verendete; am Pkw entstand ein Schaden von 800 EUR.

Autorennen

Auf dem Parkdeck des Kaufland-Marktes in der Thüringer Straße in Eschwege trafen sich am gestrigen Abend, gegen 20:00 Uhr, mehrere Pkws der Marke VW Golf und Opel Manta. Angetroffen wurden durch die alarmierte Polizeistreife ca. 30 Fahrzeuge und ca. 70 Personen. Nach Recherchen in den sozialen Medien sollte wohl ein Rennen / Kräftemessen der beiden Fahrzeugtypen stattfinden, das untersagt wurde. Allen Anwesenden wurden Platzverweise erteilt.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Um 21:45 Uhr kollidierte gestern Abend ein 35-jähriger Pkw-Fahrer aus Hessisch Lichtenau mit einem Waschbär, der zwischen Fürstenhagen und Hessisch Lichtenau auf die B 7 sprang. Das Tier verendete an der Unfallstelle; Sachschaden: ca. 500 EUR.

Diebstahl, Sachbeschädigung

Auf dem Festplatzgelände in Laudenbach wurde auf der dortigen Kirmes ein Rucksack entwendet. Der Geschädigte hatte am Samstagabend, gegen 23:00 Uhr, seinen Rucksack im Kassenbereich des Autoskooters abgestellt. Als er die Fahrt mit dem Autoskooter beendet hatte, war der Rucksack gestohlen. In diesem befanden sich neben mehreren Getränkeflaschen eine Powerbank und das Mobiltelefon (Galaxy S6 32GB Black Sapphire). Schaden: 330 EUR. Hinweise: 05602/93930.

In der Nacht vom 05,/06.08.17 wurde in der Straße "Torweg" in Großalmerode-Laudenbach zwei Platten einer Hauswandverkleidung beschädigt. Dadurch entstand ein Sachschaden von 300 EUR.

Alkoholfahrt

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 06.08.17, um 04:15 Uhr, wurde ein 25-jähriger aus Bad Sooden-Allendorf auf der K 42 in der Gemarkung von Weißenbach angehalten und kontrolliert, als er auf dem Heimweg von der Kirmes in Laudenbach war. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von ca. 1,5 Promille, worauf eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt wurde.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfall

Um 21:30 Uhr befuhr gestern Abend ein 51-jähriger aus Witzenhausen mit seinem Fahrrad die Lindenstraße in Unterrieden. Dabei kam er mit seinem Rad zu Fall und verletzte sich schwer, worauf er in das Krankenhaus nach Witzenhausen gebracht werden musste. Da er zudem unter Alkoholeinfluss stand, wurde noch eine Blutentnahme angeordnet. Der Sachschaden wird mit 130 EUR angegeben.

Diebstahl, Sachbeschädigung

Ein versuchter Einbruch ereignete sich am vergangenen Wochenende in der Steinstraße in Witzenhausen. Heute Morgen wurde festgestellt, dass unbekannte Täter versucht hatten, die Eingangstür einer Zahnarztpraxis gewaltsam zu öffnen, was jedoch misslang. Der angerichtete Sachschaden wird mit ca. 200 EUR angegeben.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

