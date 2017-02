POL-ESW: Pressebericht vom 03.02.17 (2)

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege

Verkehrsunfallflucht

Um 10:30 Uhr kam gestern Vormittag ein flüchtiger Verkehrsteilnehmer im Windmühlenweg in Niederhone mit dem Auto von der Fahrbahn ab und streifte in diesem Bereich einen Gartenzaun, an dem ein Schaden von 100 EUR entstand. Hinweise: 05651/9250.

Pkw-Aufbrüche

In der Nacht vom 01./02.02.17 wurde in der Ringstraße in Wanfried ein schwarzer VW Polo gewaltsam geöffnet. Der Pkw wurde durchwühlt und aus diesem eine Damensporthose "Adidas" mit neongrünen Streifen sowie ein schwarzer Kulturbeutel entwendet. Zurück blieb im Fahrzeug ein Navigationsgerät, welches auf der Rückbank gefunden wurde und nicht in das Fahrzeug gehört. Schaden: ca. 200 EUR.

Ebenfalls in der Ringstraße wurde ein Pkw Hyundai geöffnet und durchsucht. Dabei erbeuteten der/ die Täter ein Navigationsgerät der Marke "Becker". Schaden: 200 EUR.

Und auch im Brombeerweg wurde ein Pkw aufgebrochen. Dabei handelt es sich um einen Honda Shuttle, der ebenfalls durchwühlt wurde. Es wurde offensichtlich jedoch nichts aus dem Fahrzeug entwendet.

Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Diebstahl, Sachbeschädigung

Zwischen dem 29.01.17 und dem 02.02.17 wurde in der Bahnhofstraße in Herleshausen (Gartensiedlung Salzwiesen) ein Gartenhaus aufgebrochen. Dabei wurde der Fensterladen beschädigt, die Fensterscheibe eingeschlagen. Ebenso wurde die Eingangstür beschädigt. Dabei entstand ein Sachschaden von 150 EUR. Das Gartenhaus wurde durchsucht, offenbar jedoch nichts entwendet. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Um 07:00 Uhr befuhr heute Morgen ein 50-jähriger Pkw-Fahrer aus Waldkappel die L 3299 von Rommerode in Richtung Walburg. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das am Unfallort verendete. Am Fahrzeug entstand augenscheinlich kein Sachschaden.

Polizei Witzenhausen

Diebstahl

Das vordere und hintere Kennzeichen (ESW-RA 50) wurde in der vergangenen Nacht von einem Pkw Mercedes abgeschraubt und entwendet. Der Pkw war in der Straße "Vor der Schanze" in Witzenhausen abgestellt. Schaden: 50 EUR. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell