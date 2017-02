POL-ESW: Pressebericht vom 03.02.17 (1)

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege

Verkehrsunfallflucht

In der Nacht vom 01./02.02.17 wurde im Westring in Eschwege ein blauer Pkw Citroen angefahren und beschädigt. Der Pkw war vor Haus-Nr. 49 am rechten Fahrbahnrand geparkt. Sachschaden: 300 EUR; Hinweise: 05651/9250.

Diebstahl, Sachbeschädigung

Vom Baustellenbereich der BAB 44 in der Gemarkung von Reichensachsen wurde in den vergangenen Tagen ein Baugerüst im Wert von 5000 EUR entwendet. Dabei handelt es sich um ein auf Paletten gestapeltes Baugerüst, die sich im im Bauabschnitt der Wehretalbrücke befanden. Aufgebaut handelt es sich um zwei Gerüste der Größen 7,5 m x 5 m und 3m x 5 m. Die Tatzeit liegt zwischen dem 01.01. und 31.01.17. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Verkehrsunfall

Um 22:15 Uhr befuhr gestern Abend eine 20-jährige Pkw-Fahrerin aus Sontra die L 3249 zwischen den Ortschaften Eltmannsee und Diemerode. Kurz vor Diemerode geriet sie auf glatter Fahrbahn mit dem Auto ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich und blieb im Straßengraben liegen. Die Fahrerin wurde dabei schwer verletzt und in das Klinikum Werra-Meißner gebracht. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 12.000 EUR.

Diebstahl, Sachbeschädigung

In der Nacht vom 01./02.01.17 kam es zu einem Pkw-Aufbruch in Herleshausen. In der Kielforsterstraße wurde bei einem VW Passat die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen. Anschließend wurde das Navigationsgerät fachmännisch ausgebaut. Schaden: 9500 EUR. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfälle

Um 05:45 Uhr befuhr heute früh ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus Helsa die Hirschhagener Straße in Hessisch Lichtenau. Auf glatter Fahrbahn verlor er die Kontrolle über sein Auto und kam nach rechts von der Straße ab, wo das Fahrzeug gegen eine Straßenlaterne prallte. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Sachschaden: 3500 EUR.

Eine Unfallflucht wird aus der Poststraße in Hessisch Lichtenau gemeldet. Dort wurde gestern Nachmittag zwischen 16:30 Uhr und 17:00 Uhr der Außenspiegel eines geparkten Skoda Oktavia im Vorbeifahren angefahren, wodurch ein Schaden von 200 EUR entstand. Hinweise auf den Verursacher: 05602/93930.

