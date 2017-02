POL-ESW: Pressemitteilung vom 02.02.2017

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege

Versuchter Diebstahl aus Pkw

Ein silberner VW Bora und ein silberner VW Golf waren das Ziel bisher unbekannter Diebe am vergangenen Dienstag gegen 02.00h. Die beiden Fahrzeuge standen auf einem Grundstück in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Eschwege, als unbekannte Täter auf eine bisher nicht bekannte Weise den VW Bora öffneten und den Innenraum durchsuchten. Entwendet wurde offensichtlich nichts. Als der oder die Täter versuchten den VW Golf zu öffnen, aktivierte sich die Alarmanlage. Daraufhin ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab. Hinweise an die Polizei Eschwege unter 05651/925-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfälle

Ein 38-jähriger Autofahrer aus Großalmerode war gestern um 18.50h auf der Landstraße zwischen Walburg und Rommerode unterwegs, als plötzlich mehrere Waschbären über die Straße liefen. Trotz sofortiger Vollbremsung stieß er mit dem letzten Tier zusammen. Der Waschbär wurde dadurch tödlich verletzt. Sachschaden: 500.- Euro.

Ein 51-jähriger Autofahrer aus Großalmerode ist gestern um 22.55h mit einem Hasen kollidiert. Der Mann fuhr auf der B 451 von Wickenrode kommend in Richtung Großalmerode, als unerwartet ein Hase auf die Fahrbahn sprang. Der Hase wurde durch den Aufprall getötet. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 500.- Euro.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfall

Ein Wildunfall ereignete sich heute Morgen um 07.10h auf der Landstraße zwischen Dohrenbach und der B 451. Dabei stieß eine 51-jährige Autofahrerin aus Witzenhausen mit einem Reh zusammen, welches plötzlich über die Straße lief. Das Reh wurde durch den Aufprall in den Straßengraben geschleudert, wo es verstarb. Am Pkw entstand leichter Sachschaden im Frontbereich.

