POL-ESW: Pressemitteilung vom 01.02.2017 (2)

Polizei Eschwege

Zeugenaufruf

Am vergangenen Samstag wurde gegen 04.00h durch eine Anruferin mitgeteilt, dass auf dem Wirtschaftsweg zwischen Eschwege und Oberhone (vom Norma kommend) ein beschädigter Pkw im Graben liegen würde. Durch eine Streife der Polizeistation Eschwege wurde festgestellt, dass es sich bei dem Pkw um einen relativ neuen, weißen Golf GTI (Golf VII) handelte. Es lagen zunächst keine Hinweise auf einen Fremdschaden oder eine Straftat vor. Die Fahrzeughalterin konnte in dieser Nacht nicht erreicht werden. Als die Polizei den Pkw am Samstag gegen 12.30h nochmals begutachten wollte, lag er nicht mehr im Graben, sondern war ganz offensichtlich weggefahren worden. Der Pkw wurde gegen 15.35h auf einem Parkplatz vor dem Autohaus König in Eschwege aufgefunden. Die Polizei Eschwege sucht nun Zeugen, die gesehen haben, wer den Pkw in dieser Zeit gefahren hat, bzw. das Fahrzeug auf dem Parkplatz abgestellt hat. Hinweise an die Polizei Eschwege unter 05651/925-0.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfälle

Zu einem Wildunfall ist es heute Morgen um 07.05h auf der Landstraße zwischen Gertenbach und Hübenthal gekommen. Dabei stieß ein 49-jähriger Autofahrer aus Neu-Eichenberg mit einem Wildschwein zusammen, welches plötzlich über die Straße lief. Das Tier lief nach der Kollision weiter. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 1000.- Euro.

Ein recht ungewöhnlicher Unfall hat sich heute um 10.20h auf der Schützenstraße in Witzenhausen ereignet. Ein 27-jähriger Mann aus Michelfeld fuhr mit einem Sattelzug auf der Schützenstraße in nördlicher Richtung, um dann nach links in die Ermschwerder abzubiegen. Bevor es jedoch zu dem Abbiegevorgang kam, löste sich aus bisher ungeklärter Ursache das hintere linke Rad eines Zwillingsreifens des Sattelaufliegers. Das Rad rollte zunächst die Schützenstraße hinunter. Im Kreuzungsbereich zur Ermschwerder Straße wurde es durch ein Kettengeländer aufgefangen und zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Hier prallte es gegen einen vorbeifahrenden Linienbus (Leerfahrt), der von einem 30-jährigen Mann aus Witzenhausen gesteuert wurde. Am Bus entstand leichter Sachschaden. An der Kreuzung musste für ungefähr 90 Minuten der Verkehr geregelt werden, bis der Sattelzug wieder fahrbereit war.

Pressestelle PD Werra-Meißner, PHK Lingner

