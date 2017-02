POL-ESW: Pressebericht vom 01.02.17

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege

Verkehrsunfälle

Auf dem Parkdeck des Herkules-Marktes in Eschwege kollidierte gestern Vormittag ein 65-jähriger Pkw-Fahrer aus Eschwege mit einem geparkten Pkw, als er in eine Parkbucht einfahren wollte. Dabei entstand ein Sachschaden von 1200 EUR.

Um 11:30 Uhr befuhr gestern Vormittag eine 54-jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Wehretal die Lessingstraße in Eschwege. Dabei touchierte sie einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw mit den Außenspiegel, wodurch ein Sachschaden von 300 EUR entstand.

6000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich gestern Morgen in der Bahnhofstraße in Eschwege ereignet hat. Um 09:50 Uhr beabsichtigte ein 84-jähriger Eschweger mit seinem Pkw auszuparken und in den fließenden Verkehr einzufahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem dahinter parkenden Pkw.

Sachbeschädigung

In der Friedrich-Wilhelm-Straße in Eschwege wurde vergangene Nacht eine der Treppenleuchten des dortigen Pfarramtes mutwillig beschädigt, wodurch ein Sachschaden von ca. 80 EUR entstand. Hinweise: 05651/9250.

Brand

Um 20:20 Uhr wurde gestern Abend ein Feuer im Keller eines Hauses, in dem auch die Rettungswache untergebracht ist, in Wanfried in der Ringstraße gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass es ausschließlich in dem Keller zum Brand kam, wodurch ein Sachschaden von ca. 5000 EUR entstand. Das Feuer wurde durch die örtlichen Feuerwehren aus Wanfried und Aue gelöscht. Ein 21-jähriger Zeuge wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Klinikum Werra-Meißner gebracht. Die Brandursache ist noch unklar, diesbezüglich hat die Eschweger Kripo die Ermittlungen aufgenommen.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 21:35 Uhr befuhr gestern Abend ein 26-jähriger Pkw-Fahrer aus Wolfhagen die B 400 zwischen Breitzbach und Unhausen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Dachs, der am Unfallort verendete. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von 250 EUR.

Polizei Witzenhausen

Einbrüche in Schulen

Ein Einbruch erfolgte vergangene Nacht in die Johannisbergschule in Witzenhausen. Unbekannte Täter hebelten ein Fenster auf und drangen in das Sekretariat der Schule ein. Dabei lösten sie um 01:53 Uhr den Alarm aus, worauf der Einbruch offensichtlich abgebrochen wurde. Es blieb daher beim Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Ein weiterer Einbruch erfolgte vergangene Nacht in die Ernst- Reuter-Schule in Neu-Eichenberg. Auch in diesem Fall drangen der/ die Täter durch die Außenfenster in die verschiedenen Räume des Bürotraktes (Sekretariat, Lehrerzimmer pp.) ein und durchsuchten diese. Entwendet wurden ein Beamer, der von der Decke abmontiert wurde, mehrere Laptops und Digitalkameras. Der angerichtete Sachschaden wird mit mindestens 5000 EUR angegeben. Hinweise nimmt die Eschweger Kripo unter 05651/9250 entgegen.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

