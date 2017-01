POL-ESW: Pressebericht vom 30.01.17 (2)

Eschwege (ots) - Einbruch

Zwischen dem 29.01.17, 21:00 Uhr und heute Morgen drangen unbekannte Täter in die Räume des Arbeitskreises Open Flair in der Mangelgasse in Eschwege ein. Hierzu wurde die Verglasung der Tür eingeschlagen. Aus den Büroräumen, die ebenfalls aufgebrochen wurden, wurden mehrere PCs der Marke "Apple iMac", ein Drucker "Canon" sowie etwas Münzgeld entwendet. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 15.000 EUR. Hinweise bitte an die Eschweger Kripo unter 05651/9250.

Verkehrsunfall

Um 09:30 Uhr befuhr heute Morgen eine 76-jährige Pkw-Fahrerin aus Witzenhausen die Südbahnhofstraße in Witzenhausen. Beim Einbiegen in die Gelsterstraße geriet sie mit ihrem Fahrzeug ins Rutschen und auf die dortige Verkehrsinsel. Dabei wurde ein Verkehrszeichen umgefahren. Sachschaden: ca. 3000 EUR.

Diebstahl, Sachbeschädigung

Zwischen dem 26.01.17 und gestern Morgen wurde in der Ermschwerder Straße in Witzenhausen (vor dem ehemaligen Lebensmittelmarkt) von einem Mercedes der Stern abgebrochen und entwendet. Schaden: 100 EUR. Hinweise: 05542/93040.

