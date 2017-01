POL-ESW: Pressemitteilung vom 27.01.2017 (2)

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege

Verkehrsunfall

Eine 18-jährige Autofahrerin aus Eschwege hat heute Morgen gegen 08.40h beim Ausparken in der Neustadt in Eschwege einen anderen, ordnungsgemäß geparkten Pkw beschädigt. Anschließend fuhr die Verursacherin davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Durch eine aufmerksame Zeugin, die den Vorfall beobachtet hatte, wurde die Polizei alarmiert. Aufgrund des abgelesenen Kennzeichens konnte die 18-jährige ermittelt werden. Sie gab gegenüber der Polizei an, nichts von dem Unfall bemerkt zu haben. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Polizei Sontra

Verkehrsunfälle

Eine 23-jährige Pkw-Fahrerin aus Sontra fuhr heute Morgen um 08.40h auf der Landstraße von Heyerode kommend nach Berneburg. Im Verlauf der Strecke geriet sie aus Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen die dortige Schutzplanke. Dabei entstand ein Sachschaden von insgesamt 3000.- Euro.

Eine 30-jährige Autofahrerin aus Sontra fuhr heute Morgen um 09.45h auf der Knappenstraße in Sontra stadteinwärts. In Höhe der Haus-Nr. 16 stieß sie mit dem Pkw einer 29-jährigen Frau aus Sontra zusammen, welche aus einer Parklücke heraus fahren wollte. Sachschaden: 650.- Euro.

