POL-ESW: Pressemitteilung vom 27.01.2017

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege

Verkehrsunfall

Eine 24-jährige Autofahrerin aus Eschwege fuhr gestern um 18.00h auf dem Verbindungsweg zwischen Ober- und Niederdünzebach, als plötzlich ein Reh über die Straße lief. Die 24-jährige versuchte auszuweichen und fuhr dabei in den Straßengraben. Zu einem Kontakt mit dem Reh ist es nicht gekommen. Sachschaden am Pkw: 1500.- Euro.

Sachbeschädigung

Ein grauer Ford Focus wurde im Zeitraum von letztem Dienstag, 15.30h bis gestern, 18.00h in der Goldbachstraße in Eschwege beschädigt. Der Pkw stand während dieser Zeit in einer Parkbucht am Fahrbahnrand. Bisher Unbekannte zerstachen mit einem spitzen Gegenstand den hinteren rechten Reifen des Fahrzeuges. Der dadurch entstandene Sachschaden beträgt 80.- Euro. Hinweise an die Polizei Eschwege unter 05651/925-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfall

Lediglich geringer Sachschaden (100.- Euro) entstand bei einem Wildunfall, der sich gestern um 20.45h auf der Landstraße zwischen Uengsterode und Laudenbach ereignet hat. Dabei ist ein 23-jähriger Autofahrer aus Helsa mit einem Reh kollidiert. Das Tier wurde dabei tödlich verletzt.

Polizei Witzenhausen

Einbruch

Das Deutsche Institut für tropische und subtropische Landwirtschaft in der Steinstraße in Witzenhausen war das Ziel unbekannter Täter im Zeitraum von vorgestern, 23.15h bis gestern, 13.10h. Der oder die Täter brachen die frei zugänglich antike Holztür auf und gelangten so in das Innere des Kellerlagers. Eine erste Inaugenscheinnahme des Lagers ergab, dass vermutlich nichts gestohlen wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf 500.- Euro geschätzt. Hinweise an die Kripo Eschwege unter 05651/925-0.

Pressestelle PD Werra-Meißner, PHK Lingner

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell