POL-ESW: Pressemitteilung vom 26.01.2017 (2)

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege

Verkehrsunfall

Eine 47-jährige Autofahrerin aus Calden fuhr heute Morgen um 09.15h auf der B 452 von Eschwege kommend in Richtung Reichensachsen. In einer langgezogenen Rechtskurve wollte sie auf einen Parkplatz rechts neben der Bundestraße fahren. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihren Pkw und prallte frontal gegen die Leitplanke. Die Frau wurde dabei schwer verletzt und musste in das Krankenhaus nach Eschwege gebracht werden. Der Pkw war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Sachschaden: 5000.- Euro.

Zeugenaufruf

Eine 29-jährige Autofahrerin aus der Gemeinde Wehretal fuhr vorgestern um 17.15h auf der B 400 in östlicher Richtung. Sie befand sich in einer Kolonne als drittes Fahrzeug hinter einem Lkw. Kurz nach der Ortschaft Breitau befand sich dann ein Pkw hinter ihr, dessen Fahrer so dicht auffuhr, dass sie nicht einmal mehr die Scheinwerfer des Pkw im Rückspiegel sehen konnte. Plötzlich scherte der Fahrer hinter ihr zum Überholen aus, trotz erkennbarem Gegenverkehr. Laut Auskunft der 29-jährigen konnte man dies deutlich erkennen, da das Fahrzeug des Gegenverkehrs mit eigeschaltetem Licht fuhr. Nur durch eine sofortige Vollbremsung, die dem Überholenden das Einscheren vor ihr wieder ermöglichte, konnte ein Frontalzusammenstoß vermieden werden. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen dunklen, evtl. braunen Audi Avant gehandelt haben. Der Fahrer muss nun mit einer Anzeige wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung rechnen. Zeugen dieses Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Eschwege unter der 05651/925-0 zu melden.

Polizei Witzenhausen

Brand

20.000.- Euro Sachschaden entstanden bei einem Brand, der heute Morgen um 07.30h in einem Wohnhaus in Kleinalmerode in der Straße "Schäferberg" entstanden ist. Dabei brannte es im Heizungskeller des Hauses, sodass vermutlich die komplette Heizanlage betroffen ist. Weiterhin wurden angrenzende Kellerräume sowie die Garage durch die starke Rußentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Durch die eingesetzten Feuerwehren aus Kleinalmerode, Roßbach und Witzenhausen konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Brandursache könnte möglicherweise heiße Asche gewesen sein, die in einen Plastikkübel geschüttet wurde.

Pressestelle PD Werra-Meißner, PHK Lingner

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell