POL-ESW: Pressemitteilung vom 26.01.2017

Polizei Eschwege

Verkehrsunfälle

Ein grauer Skoda Octavia wurde gestern im Zeitraum von 19.30h bis 22.00h durch eine Unfallflucht erheblich beschädigt. Das Fahrzeug stand im Südring auf dem Parkplatz der Beruflichen Schulen in Höhe der Turnhalle. Der Spurenlage nach zu urteilen fuhr ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer in Richtung Innenstadt und stieß gegen das Heck des geparkten Pkw. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 5000.- Euro. Hinweise an die Polizei Eschwege unter 05651/925-0.

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich gestern im Zeitraum von 17.00h bis 19.30h in der Elsa-Brandström-Straße in Eschwege. Dabei wurde ein grauer Mazda MPV, welcher ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand parkte, im Bereich der linken Fahrzeugseite beschädigt. Vermutlich ist der Unfallverursacher auf der Elsa-Brandström-Straße in Richtung Luisenstraße gefahren und hat beim Vorbeifahren den geparkten Pkw beschädigt. Hinweise auch in diesem Fall an die Polizei Eschwege unter 05651/925-0.

Polizei Sontra

Verkehrsunfall

Ein 31-jähriger Autofahrer aus Herleshausen war gestern um 00.40h auf der A4 in östlicher Richtung unterwegs, als in Höhe der Ortschaft Herleshausen plötzlich ein Fuchs die Fahrbahn überquerte. Der 31-jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß. Ob der Fuchs die Kollision überlebt hat, ist nicht bekannt. Sachschaden am Pkw: 1500.- Euro.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfälle

Eine 43-jährige Autofahrerin aus Helsa ist heute Morgen um 06.20h auf der B 487 mit einem Reh kollidiert. Die Frau war aus Melsungen kommend in Richtung Hessisch Lichtenau unterwegs, als das Tier in Höhe der Retteröder Straße plötzlich über die Straße lief. Das Reh wurde durch den Aufprall tödlich verletzt. Sachschaden am Pkw: 2000.- Euro.

Ein weiterer Wildunfall hat sich gestern um 19.00h auf der Landstraße zwischen Walburg und Hessisch Lichtenau ereignet. Dabei stieß eine 23-jährige Pkw-Fahrerin aus Hessisch Lichtenau mit einem Reh zusammen, welches unerwartet über die Fahrbahn lief. Das Reh wurde durch den Aufprall getötet. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 1500.- Euro.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfall

Eine 64-jährige Autofahrerin aus Friedland fuhr gestern gegen 16.20h auf der Schützenstraße in Witzenhausen in südlicher Richtung. Im Verlauf der Strecke wollte sie nach links in die Oberburgstraße abbiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden Pkw eines 60-jährigen Autofahrers aus Witzenhausen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Sowohl die Unfallverursacherin, als auch der 60-jährige Mann wurden dabei leicht verletzt. Die Fahrzeuge waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

