POL-ESW: Pressemitteilung vom 25.01.2017

Verkehrsunfälle

Ein 35-jähriger Autofahrer aus Bad Sooden-Allendorf fuhr gestern gegen 19.40h auf der B 249 vom Weidenhäuser Kreuz kommend in Richtung Innenstadt. In Höhe der Jet-Tankstelle fuhr der Mann aus Unachtsamkeit mit seinem Pkw über die dortige Verkehrsinsel und beschädigte dabei ein Verkehrszeichen. Sachschaden: 500.- Euro.

Eine 19-jährige Autofahrerin aus der Gemeinde Meißner ist heute Morgen um 07.35h auf der Kreisstraße zwischen Abterode und Wellingerode mit einem Reh kollidiert. Das Tier wurde durch den Aufprall tödlich verletzt. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 800.- Euro.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde gestern Abend gegen 23.20h in der Brückenstraße in Eschwege ein 27-jähriger Autofahrer aus Geismar angehalten. Der Mann gab gegenüber den Polizeibeamten an, aktuell nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein und am vergangenen Wochenende Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Ein vor Ort durchgeführter Drogentest verlief positiv. Da bei dem 27-jährigen zusätzlich Atemalkoholgeruch feststellbar war, wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 0,46 Promille. Diese gesamten Umstände führten dazu, dass zunächst der Fahrzeugschlüssel sichergestellt wurde, um eine Weiterfahrt zu unterbinden. Anschließend wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Polizei Sontra

Briefkasten aufgesprengt

Ein Briefkasten der Deutschen Post wurde von bisher unbekannten Tätern im Zeitraum von gestern, 22.00h bis heute, 03.35h in Herleshausen aufgesprengt. Der Briefkasten befindet sich neben der Eingangstür des REWE-Marktes im Industriegebiet von Herleshausen. Durch die Wucht der Detonation flogen Einzelteile über 30 Meter weit. Der Briefkasten wurde dadurch völlig zerstört. Eine über dem Briefkasten angebrachte Lampe wurde ebenfalls beschädigt. Der Sachschaden wird auf 500.- Euro geschätzt. Hinweise an die Kripo Eschwege unter 05651/925-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfall

Zu einem Wildunfall ist es heute Morgen um 08.45h auf der Landstraße zwischen dem Meißner und der Ortschaft Velmeden gekommen. Eine 26-jährige Frau aus Wanfried fuhr in Richtung Velmeden, als plötzlich ein Reh auf die Straße lief. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem das Reh getötet wurde. Sachschaden: 1000.- Euro.

