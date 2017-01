POL-ESW: Pressemitteilung vom 24.01.2017 (2)

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege

Verkehrsunfall

Ein Wildunfall ereignete sich heute Morgen um 07.20h auf der Landstraße zwischen Schemmern und Gehau. Dabei stieß ein 19-jähriger Autofahrer aus der Gemeinde Ahlheim mit einem Reh zusammen, welches unerwartet auf die Straße lief. Das Tier wurde durch die Kollision getötet. Sachschaden am Pkw: 1500.- Euro.

Brand

Zu einem Küchenbrand ist es gestern um 18.00h in Niddawitzhausen in der Straße "Am Petersbach" gekommen. Ursache des Brandes war vermutlich ein Kissen, welches auf der Küchenzeile abgelegt war. Durch die eingesetzten Feuerwehren aus Eschwege, Niddawitzhausen und Eltmannshausen konnte der Brand schnell gelöscht werden, sodass der Sachschaden relativ gering blieb. Der 70-jährige Wohnungsinhaber erlitt dabei eine Rauchgasvergiftung und musste in das Krankenhaus nach Eschwege gebracht werden. Der Sachschaden wird auf 1500.- Euro geschätzt.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfall

Eine 36-jährige Frau aus Großalmerode war heute Morgen gegen 07.25h mit ihrem Pkw auf der Landstraße in Richtung Laudenbach unterwegs, als plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn lief. Die Frau konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Reh. Das Tier wurde durch den Aufprall getötet. Der Pkw war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Sachschaden: 2500.- Euro.

Pressestelle PD Werra-Meißner, PHK Lingner

