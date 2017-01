POL-ESW: Pressemitteilung vom 24.01.2017

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege

Verkehrsunfälle

Ein Wildunfall ereignete sich heute Nacht gegen 01.45h auf der Kreisstraße zwischen Völkershausen und der Abzweigung nach Eschwege/Weißenborn. Dabei stieß ein Pkw-Fahrer aus Treffurt mit einem Reh zusammen, welches unerwartet über die Fahrbahn lief. Das Reh verendete an der Unfallstelle, am Pkw entstand Sachschaden.

Zu einem Auffahrunfall ist es gestern gegen 14.00h auf der B 27 in Höhe der Ortschaft Ellershausen gekommen. Eine 37-jährige Frau aus Witzenhausen war mit ihrem Pkw in Richtung Göttingen unterwegs, als sie ihren Pkw im Verlauf der Strecke verkehrsbedingt anhalten musste. Ein direkt hinter ihr fahrender, 55-jähriger Mann aus Wahlhausen, erkannte dies zu spät und fuhr auf den haltenden Pkw auf. Dabei wurde die 37-jährige Frau leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 1800.- Euro geschätzt.

Polizei Sontra

Verkehrsunfall

Ein 30-jähriger Autofahrer aus Gerstungen ist heute Morgen um 05.25h auf der Landstraße zwischen Herleshausen und Eisenach mit einem Reh kollidiert. Der Mann war in Richtung Eisenach unterwegs, als das Tier plötzlich auf die Straße lief. Das Tier wurde durch den Aufprall getötet. Sachschaden am Pkw: 400.- Euro.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfall

Ein 15-jähriger aus Hessisch Lichtenau ist gestern Morgen um 07.25h bei einem Unfall in der Friedrichsbrücker Straße in Hessisch Lichtenau leicht verletzt worden. Der Junge überquerte als Fußgänger den Fußgängerüberweg in der Friedrichsbrücker Straße, als ein bisher unbekannter Pkw-Fahrer von der Poststraße in die Friedrichsbrücker Straße abbog und den Jungen am rechten Unterschenkel streifte. Obwohl der 15-jährige dem Pkw noch hinterher winkte, fuhr der Fahrer weiter, ohne sich um den Jungen zu kümmern. Nach ambulanter Behandlung in der Orthopädischen Klinik Hessisch Lichtenau konnte der 15-jährige wieder entlassen werden. Zu dem flüchtigen Pkw konnte der Junge nur sagen, dass es sich um einen hellblauen VW Polo gehandelt haben soll. Hinweise an die Polizei Hessisch Lichtenau unter 05602/9393-0.

Pressestelle PD Werra-Meißner, PHK Lingner

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell