POL-ESW: Pressemitteilung vom 23.01.2017

Polizei Eschwege

Schwelbrand

Zu einem Schwelbrand in der Leipziger Straße in Frieda musste die Feuerwehr Frieda gestern gegen 14.10h ausrücken. Durch das Befeuern eines Kohleofens gerieten hinter einer Holzplatte verlegte Stromkabel in Brand, die dann ihrerseits einen tragenden Balken und eine Lehmwand in Brand setzten. Durch die Feuerwehr wurde das Mauerwerk und das Holz entfernt und der Balken abgelöscht. Der Strom musste abgestellt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 5000.- Euro geschätzt.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfälle

Zu einem Wildunfall ist es gestern um 20.55h auf der Landstraße zwischen Velmeden und Laudenbach gekommen. Ein 19-jähriger Autofahrer aus Großalmerode fuhr in Richtung Laudenbach, als plötzlich ein Reh auf die Straße lief. Trotz einer sofortigen Vollbremsung konnte der 19-jährige einen Zusammenstoß nicht vermeiden. Das Reh wurde durch den Aufprall getötet, am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 2500.- Euro.

Ein weiterer Wildunfall ereignete sich bereits am vergangenen Samstag um 21.05h auf der Landstraße zwischen Weißenbach und Dudenrode. Dabei kollidierte ein 85-jähriger Autofahrer aus Großalmerode mit einem Hirsch, der unerwartet über die Fahrbahn lief. Das Tier lief nach dem Zusammenprall weiter. Sachschaden am Pkw: 2000.- Euro.

