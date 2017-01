POL-ESW: Pressebericht vom 20.01.17

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege

Verkehrsunfälle

10.000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich gestern Vormittag in der Celler Straße in Wanfried ereignete. Um 10:11 Uhr übersah eine 23-jährige Pkw-Fahrerin aus Wanfried einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes und fuhr auf diesen auf.

Ein Auffahrunfall ereignete sich gestern, um 14:00 Uhr, in Höhe der Fußgängerampel in Oetmannshausen. Zur Unfallzeit standen zwei Kinder im Bereich der Ampel (die jedoch noch nicht aktiviert war), worauf ein tschechisches Fahrzeug vorausschauend anhielt. Auch ein nachfolgender 61-jähriger aus Hof und eine 52-jährige aus Eschwege hielten ihre Autos rechtzeitig an. Die nun folgende 32-jährige aus Sontra schaffte dies nicht mehr und fuhr auf den Pkw der 52-jährigen auf, deren Pkw auf das Auto des 61-jährigen geschoben wurde.

Um 15:30 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 34-jähriger Pkw-Fahrer aus Waldkappel die Straße "Am Himmelreich" in Eschwege und beabsichtigte anschließend nach rechts in die Reichensächser Straße abzubiegen. Ihr folgte eine 60-jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Wehretal. Im Einmündungsbereich kam es dann zum Auffahrunfall, bei dem ein Sachschaden von ca. 1500 EUR entstand.

Diebstahl, Sachbeschädigung

Ein schwarzes Mountainbike der Marke "ZIOB" wurde in den Abend/ Nachtstunden vom 18./19.01.17 in der Sudetenstraße in Bad Sooden-Allendorf entwendet. Das Fahrrad war verschlossen und gesichert im Hof abgestellt. Am gestrigen Abend wurde das Fahrrad um 19:20 Uhr in Bad Sooden-Allendorf, in der Straße "Am Brauhaus" vor dem Eingang zum dortigen Spielplatz wieder aufgefunden, wo es von dem Täter zurückgelassen wurde. Hinweise: 05651/9250.

Ein versuchter Wohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus wird noch aus Waldkappel-Hasselbach nachgemeldet. In der Wilhelm-Busch-Straße versuchten unbekannte Täter zwischen dem 16.01.17, 16:40 Uhr und dem 17.01.17, 19:30 Uhr eine Tür gewaltsam zu öffnen. Dieses gelang dem/ den Täter(n) nicht, so dass es beim Sachschaden von ca. 500 EUR blieb. Hinweise: 05651/9250.

Graffiti

In Zusammenhang mit den Ermittlungen der Serie von Sachbeschädigungen in der Nacht vom 18./19.01.17 wurden mittlerweile zwölf Strafanzeigen erstattet. Durch die vier Tatverdächtigen wurden mehrere Häuser, Ämter, Geschäfte mit schwarzer Autolackfarbe beschmiert. Der Sachschaden wird auf ca. 5000 EUR geschätzt. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich zusätzlich heraus, dass sich diese vier Personen zuvor in einer Eschweger Gaststätte in der Innenstadt aufhielten. Dort lernte sie unter anderem einen 20-jährigen kennen, den sie später nach dem Gaststättenbesuch im Auffahrtsbereich des Parkhauses "Vockeroth" wieder trafen. Dort wurde diesem dann von einem der Tatverdächtigen das Bargeld (25 Euro) aus dem Portmonee widerrechtlich entnommen.

Polizei Witzenhausen

versuchter Einbruch

Ein versuchter Einbruch wurde am 18.01.17 in der Südbahnhofstraße in Witzenhausen bei Reinigungsarbeiten an einem Fenster eines Nagelstudios festgestellt. Darauf deuten mehrere Hebelspuren hin, die zuvor durch die Inhaberin unbemerkt blieben, so dass auch die Tatzeit durchaus mehrere Wochen zurückliegen kann. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

