POL-ESW: Sachbeschädigung durch Graffiti

Eschwege (ots) - Eine Serie von Sachbeschädigungen durch Graffiti ereignete sich vergangene Nacht in Eschwege. Betroffen waren insbesondere die Straße "An den Anlagen", die Reichensächser Straße und die Friedrich-Wilhelm-Straße. Nach den bisherigen Ermittlungen wurden bislang elf Tatorte festgestellt. Dabei handelt es sich um Hauswände, Schaufensterscheiben, einem Kiosk, Bushaltestelle, Postgebäude und Gerichtsgebäude, die mit schwarzer Farbe besprüht wurden. In diesem Zusammenhang gelang es der Polizei insgesamt vier Personen vorläufig festzunehmen und die mitgeführten Spraydosen sicherzustellen. Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen 24- und einen 19-jährigen aus Sontra, einen 21-jährigen aus der Gemeinde Meinhard sowie einem 18-jährigen aus dem Ringgau. Alle Personen wurden nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Über die Höhe des Sachschadens können zurzeit noch keine Angaben gemacht werden.

