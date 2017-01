POL-ESW: Pressebericht vom 18.01.17

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege

Verkehrsunfall

Um 12:00 Uhr befuhr gestertn Mittag eine Sattelzugmaschine die Soodener Straße in Eltmannshausen in Richtung Reichensachsen. Im Einmündungsbereich zur Straße "die Aue" stand zu diesem Zeitpunkt ein 64-jähriger Pkw-Fahrer aus Waldkappel, der beabsichtigte rückwärts in die Soodener Straße einzufahren. Beim Vorbeifahren streifte die Sattelzugmaschine das Heck des Pkws, wodurch an diesem ein Sachschaden von ca. 2000 EUR entstand. Der Fahrer des Sattelzuges fuhr jedoch weiter, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise: 05651/9250.

Diebstahl, Sachbeschädigung

In der Klosterstraße in Eschwege wurde zwischen dem 07.01.17 und dem 17.01.17 das vordere Kennzeichen (ESW-XX 49) an einem VW Passat abmontiert und entwendet. Schaden: 25 EUR.

versuchter Einbruch

Unbekannte Täter versuchten in der vergangene Nacht in ein Kosmetikstudio an den Anlagen in Eschwege einzubrechen. Hierzu versuchte man die Eingangstür aufzuhebeln, was jedoch misslang. Der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben. Hinweise nimmt die Eschweger Kripo unter 05651/9250 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall

Um 19:40 Uhr kollidierte gestern Abend ein 22-jähriger aus Witzenhausen, der mit einem Klein-Lkw unterwegs war, mit einem Reh, das dadurch am Unfallort verendete. Der Unfall ereignete sich auf der K 69 zwischen Berge und Neuenrode. Sachschaden: 200 EUR.

versuchter Einbruch

Ein versuchter Einbruch wird aus der "Unteren Ellerbergstraße in Witzenhausen angezeigt. Demnach wurde am gestrigen Dienstag, zwischen 05:50 Uhr und 09:00 Uhr, versucht, dass Schloss der Eingangstür eines Einfamilienhauses unberechtigt zu öffnen. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 70 EUR. Ein Eindringen in das Haus gelang nicht. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell