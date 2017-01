POL-ESW: Pressebericht vom 17.01.17

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege

Verkehrsunfall

Eine Unfallflucht wird aus dem "Gossmannring" in Waldkappel gemeldet. Demnach ist in der vergangenen Nacht - vermutlich beim Wenden - ein Fahrzeug gegen ein dortiges Eisentor gefahren und hat dieses dadurch beschädigt (Schaden: ca. 1000 EUR). Hinweise: 05651/9250.

Diebstahl, Sachbeschädigung

In der Klosterstraße in Eschwege wurde zwischen dem 11.01. und dem 15.01.17 von einem Opel Astra das hintere Kennzeichen ((ESW-KB 181) abmontiert und entwendet. Dabei wurde auch die Kennzeichenhalterung beschädigt. Hinweise: 05651/9250.

Ein vorderes amtliches Kennzeichen (ESW-DP 92) wurde am vergangenen Samstagvormittag von einem Citroen Picasso entwendet. Das Fahrzeug war in der "Breite Straße" in Eschwege am Fahrbahnrand geparkt. Auch hier wurde die Halterung beschädigt.

Polizei Sontra

Verkehrsunfälle

Zwischen 14:30 Uhr und 15:40 Uhr wurde auf dem Lidl-Parkplatz in Sontra ein geparkter blauer Renault "Wind" im Bereich der Beifahrertür angefahren und beschädigt. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR an dem Fahrzeug. Hinweise auf den flüchtigen Verursacher: 05653/97660.

Um 08:00 Uhr kollidierte heute Morgen ein 40-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Ringgau mit einem Reh, als er zwischen Grandenborn und Breitau unterwegs war. Das Reh verendete am Unfallort; Sachschaden am Pkw: ca. 500 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfälle

Um 12:15 Uhr befuhr gestern Mittag ein 56-jähriger Lkw-Fahrer aus Melsungen die Desseler Straße in Hessisch Lichtenau. Beim Abbiegen in den Steinweg streifte der Anhänger eine Gartenmauer, wodurch ein Schaden von ca. 800 EUR entstand.

Um 19:25 Uhr befuhr ein 33-jähriger mit einem polnischen Klein-Lkw die BAB 44 von Hessisch Lichtenau-West kommend in Richtung Eschwege. Dabei kam er mit dem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte die dortige Schutzplanke. Anschließend setzte er seine Fahrt fort. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnte das Fahrzeug in Höhe von Hoheneiche angehalten werden. Schaden: ca. 500 EUR.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfall

Eine Unfallflucht ereignete sich bereits am vergangenen Samstag auf der L 3401 zwischen Hubenrode und Kleinalmerode. Nach Zeugenhinweisen ist gegen 23:15 Uhr ein Pkw von der Fahrbahn abgekommen und in den Straßengraben gefahren. Dabei wurde der angrenzende Weidezaun (Schaden: 100 EUR) auf einer Länge von 15 Metern beschädigt. Hinweise: 05542/93040.

Diebstahl, Sachbeschädigung

Ein blaues Damenrad der Marke "Stevens" wurde am vergangen Wochenende in der Fußgängerzone von Witzenhausen entwendet. Das Rad, das über einen Vorderradgepäckträger verfügt, war in der Brückenstraße durch die Geschädigte gesichert abgestellt worden. Schaden: 800 EUR; Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell