POL-ESW: Pressebericht vom 16.01.17

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege

Wildunfall

Um 08:05 Uhr befuhr heute Morgen ein 37-jähriger Pkw-Fahrer aus Witzenhausen die B 27. Zwischen Albungen und Strahlshausen kam es zum Zusammenstoß mit einem Wildschwein, dass durch den Aufprall verendete. Der Sachschaden wird mit 500 EUR angegeben.

Diebstahl

Ein Mountainbike "KCP Attack" wurde in der Nacht vom 13./14.01.17 in der Max-Woelm-Straße in Eschwege entwendet. Das Rad war in dem Hausflur der dortigen Gemeinschaftsunterkunft abgestellt und mit einem Spiralschloss gesichert gewesen. Schaden: ca. 300 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Einbruch

Am 14.01.17, um 01:40 Uhr drangen unbekannte Täter in das Gebäude der Agentur für Arbeit (Jobcenter) in der Fuldaer Straße in Eschwege ein. Dabei wurden zwei Türen gewaltsam geöffnet. Der Geldautomat wurde anschließend ebenfalls gewaltsam aufgebrochen und die darin befindlichen vier Geldkassetten aus dem Automaten entwendet.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 06:35 Uhr befuhr heute früh eine Pkw-Fahrerin aus Nentershausen die L 3249 in Richtung Sontra. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, wodurch ein Sachschaden von ca. 1500 EUR am Fahrzeug entstand.

Polizei Witzenhausen

Diebstahl

Ein Portmonee mit persönlichen Ausweisdokumenten und zwei EC-Karten sowie ein Handy "Samsung Galaxy Neo S 5" wurden am gestrigen Sonntag im Altenwohnheim in der Wickfeldstraße in Witzenhausen aus einer Handtasche entwendet. Diese war in einem Dienstraum auf einem Stuhl abgestellt gewesen. Die Tat ereignete sich zwischen 16:30 Uhr und 19:45 Uhr. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell