POL-ESW: Pressemitteilung vom 13.01.2017 (2)

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege

Verkehrsunfall

Ein 24-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Sooden-Allendorf hat gestern um 15.45h in der Rothesteinstraße in Bad Sooden-Allendorf einen Unfall verursacht. Der Mann fuhr auf der Rothesteinstraße stadtauswärts und übersah an der Einmündung zur Straße "Gräbscher Winkel" den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw einer 18-jährigen Frau aus der Gemeinde Berkatal. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 3500.- Euro.

Diebstahl

Bisher unbekannte Täter entwendeten aus einem unverschlossenen weißen Peugeot 307 eine kleine schwarze Taschenlampe sowie 10.- Euro Bargeld (zwei fünf Euro Scheine). Die Tat ereignete sich im Zeitraum von gestern 19.30h bis heute, 06.45h. Der Pkw stand während dieser Zeit auf einem Parkplatz im Schlehenweg in Niederhone. Hinweise an die Polizei Eschwege unter 05651/925-0.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfall

Eine 39-jährige Autofahrerin aus Witzenhausen fuhr heute Morgen um 08.20h auf der Industriestraße in Kleinalmerode in Richtung Witzenhausen. Im Verlauf der Strecke kam sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern. Das Fahrzeug drehte sich quer zur Fahrbahn und geriet mit dem Heck auf die Gegenfahrbahn. Hier stieß sie mit dem entgegenkommenden Pkw einer 55-jährigen Frau aus dem Eichsfeldkreis zusammen. Die 55-jährige hatte ihrerseits aufgrund der Schneeglätte nicht mehr rechtzeitig anhalten können. Der Pkw der Unfallverursacherin wurde durch den Aufprall in einen Straßengraben geschleudert. Beide Fahrzeuge waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Sachschaden: 7500.- Euro.

Pressestelle PD Werra-Meißner, PHK Lingner

