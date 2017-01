POL-ESW: Pressebericht vom 13.01.17

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege

Gefährliche Körperverletzung

Am gestrigen Abend kam es in der Niederhoner Straße in Eschwege zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 49-jährigen, der zurzeit ohne festen Wohnsitz ist und einem 51-jährigen aus dem thüringischem Eichsfeldkreis. Auf dem Parkplatz des Toom-Baumarktes -vor der dortigen Spielothek- soll es demnach zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, deren Hintergrund noch unklar ist. Gegen Mitternacht soll der 51-jährige einen Faustschlag ins Gesicht bekommen haben, weiterhin erlitt er eine Schnittwunde am Hals. Der Verletzte fuhr anschließend selbstständig in das Krankenhaus nach Mühlhausen, von wo er aufgrund der Verletzung mit dem Rettungshubschrauber nach Erfurt verlegt wurde. Die Mühlhäuser Polizei informierte daraufhin die Eschweger Kollegen, die den Tatverdächtigen um kurz nach 02:00 Uhr in dem Sparkassenvorraum in der Friedrich-Wilhelm-Straße antrafen und vorläufig festnehmen konnten. Bei einer Durchsuchung konnten zwei Messer aufgefunden werden, die sichergestellt wurden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Polizei Sontra

Verkehrsunfall

Um 17:35 Uhr beabsichtigte gestern Nachmittag ein 21-jähriger aus Sontra rechts an einem geparkten Pkw am Lidl-Parkplatz in Sontra vorbeizufahren. Dabei kam es zur Kollision mit dem geparkten Auto. Anschließend fuhr der 21-jährige weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnte der Unfallverursacher schnell ermittelt werden. Schaden: ca. 1000 EUR.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfälle

Um 12:10 Uhr befuhr gestern Mittag eine 51-jährige Pkw-Fahrerin aus Witzenhausen in Höhe des Deutschen-Roten-Kreuzes rückwärts die Gartenstraße in Witzenhausen. Dabei prallte sie gegen ein dort geparktes Fahrzeug, wodurch ein Sachschaden von ca. 1500 EUR entstand.

Eine Unfallflucht wird aus der Witzenhäuser Innenstadt gemeldet, wo in roter Gastroschirm der Gaststäte "Rotes Haus" am Markt angefahren und beschädigt wurde. Der Unfall ereignete sich gestern zwischen Mitternacht und 08:00 Uhr. Als verursachendes Fahrzeug dürfte ein Lkw infrage kommen. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell