POL-ESW: Pressebericht vom 12.01.17

Eine Unfallflucht ereignete sich gestern Abend zwischen 22:00 Uhr und 23:30 Uhr im Kreisverkehr "Unter den Weinbergen/ An der Bohlenbrücke" in Witzenhausen. Nach bisherigen polizeilichen Ermittlungen befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die B 80 aus Richtung Gertenbach kommend. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit gelang es ihm nicht dem Verlauf des Kreisverkehres zu folgen, sondern überquerte den Kreisverkehr geradeaus. Dabei durchfuhr er die Verkehrsinsel, wo mehrere Buchsbäume sowie ein Baum beschädigt wurde. Verlorene Fahrzeugteile sammelte der Fahrer/ die Fahrerin auf, einige Teile blieben zurück, so die Spurenlage. Der Schaden wird mit 500 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Trickdiebstahl

Gestern Vormittag (10:40 - 10:50 Uhr) wurde im Aldi-Markt im Laubenweg eine 72-jährige aus Witzenhausen Opfer von Trickdieben. Das Portmonee wurde der Kundin unbemerkt aus der unverschlossenen Jackentasche gezogen. Neben Personalausweis und EC-Karte befanden sich noch 10 EUR Bargeld in dem braunen Lederportmonee. Schaden: 60 EUR.

Eine hellbraune Geldbörse wurde im Rewe-Markt in Hessisch Lichtenau unterschlagen. Zuvor hatte eine 55-jährige aus Spangenberg die Geldbörse in der "Non-Food-Abteilung" in ein Burchregal gelegt und dort vergessen. Als sie dieses bemerkte, hatte schon ein ihr unbekannter Mann die Geldbörse gefunden und unberechtigt an sich genommen, so die bisherigen Ermittlungen. Im Portmonee befanden sich neben persönlichen Dokumenten auch ca. 100 EUR Bargeld.

