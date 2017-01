POL-ESW: Pressemitteilung vom 05.01.2017 (2)

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege

Verkehrsunfall

Zu einem Auffahrunfall kam es heute Morgen um 06.35h auf der Brückenstraße in Eschwege. Eine 19-jährige Autofahrerin aus der Gemeinde Meinhard fuhr auf der Brückenstraße stadteinwärts. An der Einmündung zur Straße "Am Mühlgraben" musste sie ihren Pkw verkehrsbedingt anhalten. Ein direkt hinter ihr fahrende, 22-jährige Frau aus Kella, erkannte dies zwar, konnte ihren Pkw aber aufgrund der winterglatten Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen und fuhr auf den haltenden Pkw auf. Am Fahrzeug der 19-jährigen entstand Sachschaden, zudem wurde sie leicht verletzt.

Fahrraddiebstahl

Ein rotes Mountainbike der Marke "Rose" wurde heute im Zeitraum von 12.30h bis 13.00h in der Brückenstraße in Eschwege gestohlen. Das Fahrrad stand unverschlossen vor einem Hauseingang in der Brückenstraße. Das Mountainbike hatte noch einen Wert von 100.- Euro. Hinweise an die Polizei Eschwege unter 05651/925-0.

Polizei Sontra

Verkehrsunfall

Ein 45-jähriger Autofahrer aus Herleshausen fuhr heute Morgen gegen 07.10h auf der Landstraße 3251 in östlicher Richtung und wollte dann nach rechts in Richtung Eisenach einbiegen. Hier hatte er die Vorfahrt einer von links kommenden, 47-jährigen Pkw-Fahrerin aus Dippach, zu gewähren. Auf der eisglatten Fahrbahn kam der 45-jährige aber nicht zum Stehen, sondern rutschte in den Pkw der von links kommenden 47-jährigen Frau. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3000.- Euro.

Pressestelle PD Werra-Meißner, PHK Lingner

