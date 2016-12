POL-ESW: Erstmeldung nach Wohnungsbrand in Eschwege

Eschwege (ots) - Im Dachgeschoß eines Wohnhauses in der Elsa-Brandström-Straße in Eschwege ist es heute gegen 14.15h zu einem Brand gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei erlitt dabei ein 67-jähriger Bewohner eine Rauchgasvergiftung. Die Feuerwehr aus Eschwege ist zurzeit noch am Brandort im Einsatz. Über die Brandursache und die Höhe des Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.

