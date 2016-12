POL-ESW: Pressebericht vom 27.12.16

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege

Brand

Im Goethering in Reichensachsen wurde am 24.12.16, gegen 02:30 Uhr, festgestellt, dass ein Holzstapel, der direkt vor dem Wohnhaus gelagert war, angezündet wurde. Da der Wohnungseigentümer das Feuer sehr schnell bemerkte, konnte er dieses mit zwei Eimern Wasser sofort ablöschen, sodass nur geringer Sachschaden entstand. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und bittet um Hinweise unter 05651/9250.

Polizei Sontra

Verkehrsunfälle

Ca. 14.000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich gestern Abend, um 18:35 Uhr, auf der B 400 ereignet hat. Zur Unfallzeit fuhr eine 24-jährige Pkw-Fahrerin aus Friedewald von Krauthausen kommend in Richtung B 27. Da sie vor hatte nach links auf einen Parkplatz abzubiegen, verringerte sie entsprechend die Geschwindigkeit. Nach Angaben des nachfolgenden 36-jährigen Pkw-Fahrers aus Dortmund habe der Pkw vor ihm rechts geblinkt, worauf er links vorbeifahren wollte, was die 24-jährige jedoch abstritt. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich der 36-jährige sowie ein Mitfahrer im Pkw der 24-jährigen leicht.

Mit einem Reh kollidierte heute Morgen eine 26-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Ringgau, die zwischen Röhrda und Netra unterwegs war. Das Reh verendete am Unfallort; der Sachschaden am Pkw beträgt ca. 1000 EUR.

Trunkenheitsfahrt

Um 14:08 Uhr wurde gestern Nachmittag ein 58-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Ringgau in der Straße "Brückenland" in Sontra kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass er unter Alkoholeinfluss stand, was ein durchgeführter Test (ca. 1,5 Promille) bestätigte. Es folgte die Sicherstellung des Führerscheins sowie eine Blutentnahme.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfall

Um 19:05 Uhr befuhr gestern Abend ein 26-jähriger aus Großalmerode die Straße "Unter dem Rain" in Uengsterode. Im Kreuzungsbereich zur Straße "Am Bruch" übersah er den von rechts kommenden 32-jährigen Pkw-Fahrer aus Großalmerode. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall

Um 17:45 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 33-jährige Pkw-Fahrerin aus Hann. Münden die B 80 von Witzenhausen in Richtung Gertenbach. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Fuchs, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR an dem Pkw entstand.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

