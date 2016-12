POL-ESW: Wohnungseinbrüche

Eschwege (ots) - Ein Einbruch in ein Wohnhaus ereignete sich zwischen dem 25.12.16, 11:30 Uhr und dem 26.12.16, 01:05 Uhr. In diesem Zeitraum verschafften sich unbekannte Täter Zutritt in ein Wohnhaus im "Hopfengarten" in Herleshausen-Nesselröden. Im Haus wurden sämtliche Räume durchsucht und die Schränke durchwühlt. Neben Schmuck und Bargeld wurde auch ein Föhn, ein Rasierapparat und Parfüm entwendet. Auch eine Arbeitstasche samt Kaffeekanne und Brotdose wurde entwendet.

Ein weiterer Einbruch wird aus Weißenborn gemeldet. Dort drangen unbekannte Täter in der Nacht zum 25.12.16 in ein Einfamilienhaus in der Straße "Unter dem Pritzel" ein, nachdem man die Terrassentür gewaltsam öffnete. Die Räume im Haus wurden durchsucht und Bargeld und Schmuck entwendet.

Hinweise nimmt die Eschweger Kripo unter 05651/9250 entgegen.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell