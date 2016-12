POL-ESW: Pressemitteilung vom 23.12.2016

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege

Verkehrsunfälle

Eine 75-jährige Eschwegerin fuhr gestern um 10.10h mit ihrem Pkw von ihrem Grundstück nach rechts auf die Pestalozzistraße. Dabei touchierte sie einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Lkw. Der Lkw stand auf der hier schmalen Fahrbahn außerhalb der Parkmarkierung. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Geringer Sachschaden entstand gestern im Zeitraum von 14.15h bis 15.10h bei einer Unfallflucht in der Forstgasse in Eschwege. Ein 62-jähriger Autofahrer aus dem Eichsfeldkreis hatte seinen Pkw gegen 14.15h in der Forstgasse auf dem Parkstreifen vor dem ehemaligen Schlosshotel abgestellt. Als er um 15.10h zu dem Pkw zurückkam, war die hintere Kennzeichenhalterung beschädigt und das Kennzeichen war auf die Windschutzscheibe gelegt worden. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise an die Polizei Eschwege unter 05651/925-0.

Diebstahl

Eine 67-jährige Frau aus der Gemeinde Wehretal ist gestern Abend gegen 19.45h Opfer eines Diebstahls geworden. Die Frau befindet sich zurzeit als Patientin im Krankenhaus in Eschwege. Zur Tatzeit befand sich die Geschädigte im Bad ihres Zweibettzimmers, ihre Zimmernachbarin schlief. In diesem unbeobachteten Augenblick entwendete ein unbekannter Täter das Handy und die Geldbörse der 67-jährigen. Beides hatte sie in ihrem Schrank deponiert. Schadenshöhe: 150.- Euro. Andere Patienten erklärten, dass sich zur Tatzeit eine unbekannte männliche Person auf der Station aufhielt und in mehrere Patientenzimmer schaute. Wenn sich jemand im Zimmer aufhielt, entfernte die Person sich sofort wieder. Er wurde als ca. 25 Jahre alt, 170 cm groß, beschrieben. Er soll kurze Haare gehabt haben und mit einer braunen Lederjacke bekleidet gewesen sein. Möglicherweise kommt diese Person als Tatverdächtiger in Betracht. Hinweise an die Polizei Eschwege unter 05651/925-0.

Gefährliche Körperverletzung

Zu einer gefährlichen Körperverletzung ist es gestern gegen 18.30h in einem Mehrfamilienhaus in der Albertstraße in Eschwege gekommen. Dabei wurde ein 51-jähriger Mann aus Eschwege durch seinen Kontrahenten, einem 64-jährigen aus Eschwege, schwer verletzt. Beide Männer wohnen im gleichen Mehrfamilienhaus in Eschwege. Nach Angab des Geschädigten drang schon während des ganzen Nachmittages überlaute Musik aus der Wohnung des 64-jährigen. Der 51-jährige wollte sich dann gegen 18.30h über den Lärm beschweren, ging zur Wohnung des Beschuldigten und klingelte. Als dieser die Tür öffnete, hielt er laut Angaben des Geschädigten in der einen Hand einen hölzernen Baseballschläger und in der anderen eine Dose Reizgas, welche er sofort auf den 51-jährigen richtete. Der Geschädigte konnte seinem Kontrahenten das Reizgas aus der Hand reißen und hinter sich in den Flur werfen. Nun schlug der Beschuldigte mit dem Baseballschläger mehrmals gezielt in Richtung des Kopfes des Geschädigten und traf ihn auch mehrmals. Weitere Schläge konnte der Geschädigte durch Hochreißen der Unterarme abwehren. Der 51-jährige versuchte nun zu fliehen und stürzte dabei die Treppe hinunter, wobei er sich weitere Verletzungen zuzog. Er musste anschließend im Klinikum Werra-Meißner stationär aufgenommen werden.

Brand

Zu einem Schwelbrand kam es heute Morgen gegen 05.20h in einem Blumenhandel in Niederhone. Ein Zeuge bemerkte gegen 05.24h starke Rauchentwicklung aus dem Gebäude des Blumenladens und informierte umgehend die Polizei. Durch die Feuerwehr Eschwege konnte dann festgestellt werden, dass es sich um einen Schwelbrand handelte, der im Bereich der Kasse ausgebrochen war. Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 50.000.- Euro geschätzt. Als mögliche Brandursache kommt ein technischer Defekt in Betracht.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfall

Zwei Schwerverletzte und eine Leichtverletzte sind das Resultat eines Unfalls, der sich gestern um 17.40h auf der Landstraße über das Meißnerplateau ereignet hat. Ein 20-jähriger Autofahrer aus Eschwege fuhr auf der Landstraße in Richtung Velmeden. Kurz vor der Einmündung nach Hausen geriet der Mann auf der Gefällstrecke in einer Rechtskurve vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf winterlicher Fahrbahn nach links auf die Gegenfahrbahn. Hier stieß er frontal mit dem entgegenkommenden Pkw einer 42-jährigen Frau aus der Gemeinde Berkatal zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Pkw des 20-jährigen um 180 Grad und blieb quer zur Fahrtrichtung stehen. Das Fahrzeug der Frau wurde gegen die Leitplanke geschleudert. Beide Autofahrer wurden schwer verletzt und mussten durch die Feuerwehr aus ihrem jeweiligen Fahrzeug geborgen werden. Die Beifahrerin des 20-jährigen, eine 23-jährige aus Eschwege, konnte sich aus eigener Kraft aus dem Pkw befreien. Sie wurde leicht verletzt. Die beiden Schwerverletzten wurden in ein Krankenhaus nach Kassel, bzw. das Klinikum Werra-Meißner gebracht. Die beiden Fahrzeuge wurden völlig zerstört und mussten anschließend abgeschleppt werden. Die Landstraße war im Zeitraum von 18.15h bis 20.15h voll gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 20.000.- Euro geschätzt.

Pressestelle PD Werra-Meißner, PHK Lingner

