POL-KB: Bad Wildungen-Reinhardshausen - Einbruch in Gaststätte

Korbach (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag, in der Zeit zwischen 00.45 Uhr und 11.30 Uhr sind ein oder mehrere bislang unbekannte Einbrecher gewaltsam in eine Gaststätte in der Hombergallee eingedrungen. Nachdem ein massives Eisengitter aus der Hauswand gebrochen war, wurde das dahinter liegende Fenster aufgehebelt. Im Lokal machten sich der oder die Einbrecher gezielt an den Geldspielautomaten zu schaffen. Es gelang ihnen die Geräte aufzubrechen und mit ihrer Beute unerkannt das Weite zu suchen.

Der Gesamtschaden liegt bei mehreren tausend Euro.

Hinweise oder Beobachtungen hierzu bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel.: 05621/7090-0; oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Dirk Virnich, Polizeihauptkommissar

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Pommernstr. 41

34497 Korbach

Pressestelle



Telefon: 05631/971 160 oder -161

Fax: 05631/971 165

E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell