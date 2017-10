POL-KB: Volkmarsen - E-Bike aus Garage gestohlen

Korbach (ots) - In der Zeit von Samstagmittag bis Montagmorgen wurde in der Herbser Straße ein eBike der Marke Prophete gestohlen. Das schwarze Pedelec im Wert von rund 700 Euro hatte die Eigentümerin in ihrer offenen Garage abgestellt. Mit dem Fahrrad verschwanden auch das Ladegerät und der Schlüssel für das Batteriefach.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel.: 05691-9799-0; oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Dirk Virnich, Polizeihauptkommissar

