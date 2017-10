POL-KB: Bad Wildungen - Einbruch in Schule

Korbach (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag sind ein oder mehrere bisher unbekannte Einbrecher gewaltsam in die Mathias-Bauer-Schule eingedrungen. Mehrere Klassenräume und auch Verwaltungsräume wurden dabei aufgebrochen. Bislang ist noch nicht genau bekannt, was der oder die Täter dort suchten, könnten es aber auf Bargeld sowie Unterhaltungs- und Kommunikationsgeräte abgesehen haben. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei mehreren tausend Euro.

Hinweise hierzu bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel.: 05621/7090-0; oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Dirk Virnich, Polizeihauptkommissar

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Pommernstr. 41

34497 Korbach

Pressestelle



Telefon: 05631/971 160 oder -161

Fax: 05631/971 165

E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell