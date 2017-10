POL-KB: Bad Arolsen-Wetterburg - Werkzeug aus Garage gestohlen

Korbach (ots) - Werkzeug im Wert von mindestens 500 Euro haben ein oder mehrere Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Straße Im Vogelsang erbeutet. Die Geräte, darunter ein Bohrhammer der Marke Hilti und ein Akkuschrauber der Marke Makita, waren in der unverschlossenen Garage auf dem Grundstück des Geschädigten gelagert. So gelangten der oder die Täter ohne große Mühe an ihre Beute.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel.: 05691-9799-0; oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Dirk Virnich, Polizeihauptkommissar

