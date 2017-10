POL-KB: Bad Arolsen - Einbruch in Bekleidungsgeschäft

Korbach (ots) - In der Nacht von Samstag zu Sonntag haben sich ein oder mehrere Einbrecher an der Tür eines Bekleidungsgeschäftes in der Varnhagenstraße zu schaffen gemacht. Mit brutaler Gewalt wurde die Ladentür aufgebrochen. Im Geschäft erbeuteten der oder die Täter verschiedene Kleidungsstücke im Gesamtwert von schätzungsweisen 1000 Euro. Auf dem Weg vom Tatort zu einem nahegelegenen Getränkemarkt lagen am Morgen auf der Flucht verlorene, neuwertige Kleidungsstücke.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel.: 05691-9799-0; oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Dirk Virnich, Polizeihauptkommissar

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Pommernstr. 41

34497 Korbach

Pressestelle



Telefon: 05631/971 160 oder -161

Fax: 05631/971 165

E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell