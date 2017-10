POL-KB: Edertal-Wellen - Brand in Mehrfamilienhaus

Korbach (ots) - Brandgeruch hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 00.40 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Edertalstraße eine 30-jährige Hausbewohnerin aufschrecken lassen. Kurz darauf gaben auch die installierten Rauchmelder Alarm. Hausbewohner verständigten sofort die Feuerwehr. In der Küche einer Wohnung im ersten Stockwerk war aus bisher ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Der 50-jährige Bewohner dieser Wohnung hatte bereits geschlafen, konnte aber durch Hausbewohner rechtzeitig geweckt und in Sicherheit gebracht werden.

Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizei aus Korbach übernommen.

Personen sind nicht verletzt worden, der Sachschaden wird auf wenige tausend Euro geschätzt.

Dirk Virnich, Polizeihauptkommissar

