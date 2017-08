POL-KB: Battenberg (Eder) - Gartenhütte aufgebrochen

Korbach (ots) - Ein oder mehrere unbekannte Täter drangen in der Zeit von Sonntagmittag bis Dienstagabend in eine Kleingartenanlage oberhalb der Straße Am Mühlrain ein. Nachdem sich gewaltsam Zugang zu einer Gartenhütte verschafft worden war, entwendeten der oder die Diebe Gartengeräte, Werkzeuge und Gartenmöbel. Die Tür einer benachbarten Hütte hielt den Hebelversuchen des oder der Unbekannten stand. Der Gesamtschaden wird auf 700 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel.: 06451-7203-0; oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Dirk Virnich, Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell