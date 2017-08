POL-KB: Frankenberg (Eder) - Autos nachts durchwühlt

Korbach (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden abermals drei mutmaßlich unverschlossene Autos in der Wangershäuser Straße beziehungsweise der Straße Sängerling von einem Unbekannten auf der Suche nach Beute durchwühlt. In zwei Fällen waren die Besitzer durch die Unordnung im Wagen auf das nächtliche Treiben aufmerksam geworden. Gefehlt hat in diesen Fällen nichts. Aus einem braunen Passat in der Straße Sängerling erbeutete der Unbekannte Bargeld und Gutscheine. Der Schaden wird auf über 100 Euro beziffert.

Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel.: 06451-7203-0; oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Dirk Virnich, Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell