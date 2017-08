POL-KB: Bad Wildungen - Rauchmelder schlägt Alarm

Korbach (ots) - Sonntagabend hörten Nachbarn in einem Mehrfamilienhaus in der Wildunger Altstadt den schrillen Alarm eines Rauchmelders aus einer Nachbarwohnung. Gemeinsam mit der Hausbesitzerin versuchten die Helfer ein Feuer, das in der Küche der Mietwohnung entstanden war, zu löschen. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten sie sich aber in Sicherheit bringen. Der alarmierten Feuerwehr gelang es schließlich, die Ausbreitung des Feuers zu verhindern und die Flammen zu löschen. Personen sind nicht verletzt worden. Zur genauen Brandursache und auch zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden, ein Sachverständiger ist beauftragt.

Dirk Virnich, Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell