POL-KB: Frankenberg (Eder) - E-Bike gestohlen

Korbach (ots) - Ein bislang unbekannter Täter oder eine unbekannte Täterin hat Montagnachmittag das E-Bike eines 55-jährigen Hatzfelders gestohlen. Das Fahrrad der Marke Bergamont hatte der Besitzer in Frankenberg an einem Geländer an der Uferstraße in Höhe des Durchganges zum Aquapark angekettet. Trotz dieser Sicherung gelang es dem Täter das Pedelec zwischen 13:00 Uhr und 18:00 Uhr zu stehlen. Der Schaden wird auf 1500.- EUR beziffert. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel.: 06451-7203-0; oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Dirk Virnich, Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell