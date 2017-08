POL-KB: Frankenberg (Eder) - Diebstahl aus unverschlossenem VW Golf

Korbach (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein unbekannter Täter den nicht abgeschlossenen Wagen einer Frankenbergerin im Joseph-von-Eichendorff-Weg durchsucht. Dabei fiel dem Unbekannten das Portemonnaie der Frau in die Hände. Der Dieb hatte es dabei offensichtlich nur auf Bargeld abgesehen. Das Portemonnaie mit wichtigen persönlichen Dokumenten fand die Geschädigte unweit des Wagens im Gebüsch. Hinweise zu diesem Diebstahl bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel.: 06451-7203-0; oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Dirk Virnich, Polizeihauptkommissar

