POL-KB: Bad Wildungen - VW Polo und Phaeton aufgebrochen

Korbach (ots) - Auf dem Parkplatz einer Klinik im Herzog-Georg-Weg wurden am vergangenen Wochenende zwei Autos gewaltsam aufgebrochen.

In der Zeit von Donnerstagabend bis Samstagvormittag hat ein bislang unbekannter Täter die Scheibe der Beifahrertür eines grünen VW Polo eingeschlagen. Dadurch konnte er eine Laptoptasche, die offen im Auto lag, erbeuten. Mit der Tasche sind für den Geschädigten wichtige Unterlagen verschwunden.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag stand ein grauer VW Phaeton im Focus eines Diebes auf diesem Parkplatz. Auch hier wurde eine Scheibe an dem Wagen eingeschlagen. Abgesehen hatte es der Unbekannte auf ein Handy, dies lag offen in dem Auto. Der Gesamtschaden wird auf rund zweitausend Euro geschätzt.

Die Polizei prüft, ob es sich hier um denselben Täter handelt und bittet um Hinweise an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel.: 05621 7090-0; oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Dirk Virnich, Polizeihauptkommissar

