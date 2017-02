POL-KB: Frankenberg - Erneuter Pkw-Aufbruch BMW

Korbach (ots) - In der vergangenen Nacht wurde erneut in Frankenberg in der Friedrich-Riesch-Straße in einen grauen BMW 330d eingebrochen. Unbekannte hatten eine Seitenscheibe eingeschlagen und aus dem Innenraum fachmännisch das Lenkrad inkl. Airbag, den Beifahrerairbag, das fest eingebaute Navigationsgerät und aus der Mittelkonsole den Joystick ausgebaut und entwendet. Der 47-jährige Eigentümer hatte sein Fahrzeug in den Abendstunden auf einem Parkplatz vor seinem Wohnhaus abgestellt und den Diebstahl heute in den frühen Morgenstunden festgestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro und der Stehlschaden auf etwa 4000 Euro. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel.: 05631-971-0; oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Jörg Dämmer Polizeioberkommissar

