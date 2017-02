POL-KB: Korbach - erneuter Pkw-Aufbruch BMW

Korbach (ots) - In der vergangenen Nacht wurde in Korbach in der Blumenstraße ein weißer BMW 218i Coupe, der vor einer Garage abgestellt war, durch unbekannte Täter professionell aufgehebelt. Ähnlich wie in Frankenberg wurden ein Multifunktionslederlenkrad mit Airbag und ein fest eingebautes Navigationsgerät mit Zubehör fachmännisch ausgebaut und entwendet. Der Gesamtschaden beträgt etwa 3000 Euro. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel.: 05631-971-0; oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Jörg Dämmer Polizeioberkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell